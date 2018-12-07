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«Опоблок», який обіцяє «з’єднати країну», сам розколовся навпіл

Більшість обласних організацій «Опоблоку» (прихильники банди Бойка-Рабиновича) відмовилися брати участь в з'їзді партії, який скликає банда Ріната.


Нині 13 з 25 регіональних організацій політичної партії «Опозиційний блок» відмовилися брати участь з'їзді політсили, який має відбутись 15 грудня, заявив народний депутат, співголова «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко.

«За сценарієм рейдерів, результатом цього нелегітимного з'їзду має стати захоплення органів управління партією групою, яка відкрито підіграє нинішній владі. «Опозиційний блок» не повинен стати «ручною опозицією», яка допомагає нинішньому президенту продовжити війну і страждання нашого народу заради корупційних надприбутків цієї влади», - наголосив опозиціонер, повідомляє прес-служба «Опоблоку» в четвер, пише Інтерфакс-Україна.

«З'їзд партії «Опозиційний блок» повинен проводитися відповідно до законодавства і за нашим Статутом, а не по команді з Банкової. Не можна допустити, щоб рейдери Порошенка отримали контроль над «Опозиційним блоком», – додав Ю.Бойко.

Однак співголова «Опоблоку» Борис Колесніков заявив, що з'їзд політичної партії "Опозиційний блок" відбудеться згідно з чинним законодавством України та Статутом партії 15 грудня 2018 року.

«47 тисяч членів партії з 61 тисячі партійців висловили готовність взяти участь VIII з'їзді партії»,- зазначив Б.Колесніков.


"ОБКОМ"

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07 Декабря 2018 13:24

 

 

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