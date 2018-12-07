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Порошенко підписав держбюджет-2019: Мінфін оприлюднив основні показники

У законі «Про Державний бюджет України на 2019 рік» доходи визначені у сумі 1 306,6 млрд грн, а видатки -1 406,3 млрд гривень.


Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

«7 грудня Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Документ вступить в силу 1 січня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

У документі доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1 306,6 млрд грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1 183,7 млрд грн. Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1 406,3 млрд грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1 261,6 млрд грн. Для забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році дефіцит становив 2,4%).

Зазначається, що на виплати пенсій у 2019 році передбачено 167,5 млрд грн. На 200 млн грн уряд збільшує видатки для забезпечення дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, а також для закладів з умовами, що наближені до сімейних; загалом ці видатки становлять 717,7 млн грн.

З 1 січня 2019 року відбудеться підвищення мінімальної заробітної плати до 4 173 грн. Розмір прожиткового мінімуму у 2019 році у порівнянні з 2018 роком зросте на 9,4%.

У спеціальному фонді передбачені кошти для Державного дорожнього фонду в сумі 50,4 млрд грн (із загального обсягу фінансового ресурсу на розвиток доріг у 55,6 млрд грн), що на 17,5 млрд грн, або у 1,5 раза більше, ніж аналогічні видатки у 2018 році.

Відповідно до документа, загальний обсяг видатків на охорону здоров’я по зведеному бюджету становить 131,7 млрд грн, що на 15,3 млрд грн (на 13,1%) більше, ніж відповідні показники поточного року. Сюди увійшли видатки на реформу фінансування системи охорони здоров’я.


Укрінформ

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07 Декабря 2018 18:27

 

 

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