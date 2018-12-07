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Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив: Крим окупований Росією, на сході України – міжнародний конфлікт

Канцелярія Прокурора Міжнародного кримінального суду оприлюднила звіт із попереднього розслідування за 2018 рік, в якому повторена оцінка подій в Україні після початку російської агресії.


«У 2016 році Канцелярія Прокурора оприлюднила оцінку ситуації на території Криму і Севастополя, яку вона кваліфікувала як міжнародний збройний конфлікт між Україною і Російською Федерацією, який виник не пізніше, ніж 26 лютого 2014 року. Згідно з оцінкою Канцелярії Прокурора, до ситуації в Криму лишається застосованим право міжнародних збройних конфліктів і після 18 березня 2014 року, тому що в Криму і Севастополі фактично зберігається стан окупації», – йдеться у звіті, повідомляє Радіо Свобода.

Як стверджують у Канцелярії, хоча така оцінка є попередньою, вона визначає правову основу для поточного аналізу інформації про злочини, ймовірно скоєні в контексті окупації Криму з 20 лютого 2014 року.

На цей звіт, датований 5 грудня, зокрема, звернули увагу в прокуратурі Автономної республіки Крим. Як стверджують у відомстві, прокуратура АРК спільно з низкою правозахисних неурядових організацій надіслали до Міжнародного кримінального суду чотири повідомлення про правопорушення на окупованому півострові.

«Переміщення та видворення осіб, переміщення засуджених, порушення права власності, а також примус громадян України – жителів тимчасово окупованої території до служби в Збройних силах Російської Федерації», – наводить перелік прес-служба прокуратури Криму.

Крім того, у п. 72 звіту підтверджується, що з липня 2014 р. на сході України має місце «міжнародний зброєний конфлікт».


"ОБКОМ"

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07 Декабря 2018 22:41

 

 

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