Доба ООС: один український військовий загинув, одного поранено

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 8 грудня говориться:

«7 грудня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях наших військ.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Водяне, Піски, Опитне, Тарамчук, Чермалик, Богданівка, Гнутове та Водяне, що на Приазов'ї.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також на одному з напрямків зафіксовано активність ворожого снайпера.

Окрім того, окупанти застосували озброєння БМП поблизу Зайцевого, що на Горлівському напрямку, та Опитного - на Донецькому.

В ході бойових дій, поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил, один з них – смертельних.

Від початку цієї доби, ворог вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, протягом 7 грудня, 2 окупантів було поранено, а ще двох – знищено».


"ОБКОМ"

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08 Декабря 2018 08:54

 

 

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