Василь Ломаченко став володарем двох чемпіонських титулів

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (13) Генеральна прокуратура (6) Національне антикорупційне бюро (96) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (4) Служба безпеки України (44) Головна військова прокуратура (7) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (311) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ