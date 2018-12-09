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Василь Ломаченко став володарем двох чемпіонських титулів
Український боксер Василь Ломаченко (чемпіон світу у легкій вазі за версію WBA ) переміг пуерторіканця Хосе Педрасу (чемпіон світу за версією WBO) і став володарем 2 чемпіонських поясів.
Бій пройшов у Нью-Йорку - у Medison Square Garden.
Укрїнець контролював хід поєдинку, у 11 раунді він двічі відправляв Педрасу у нокдаун.
Після 12 раундів судді одностайним рішенням віддали перемогу нашому боксеру - 119:107, 117:109, 117:109.
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