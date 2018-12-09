Порошенко зажадав від Онуфрія (МП) неможливого: щоб той негайно звернувся до Москви з проханням звільнити українських моряків

Поки ще невідомо, телефонував предстоятель УПЦ Московського патріархату своєму керівництву з цього приводу чи ні.

«Вчора і позавчора я мав розмову з предстоятелем Української православної церкви московського патріархату блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути наших моряків. Я не буду зупинятися перед будь-якою можливістю для того, щоб повернути наших солдат. Ми будемо молитися і сподіватися, що це відбудеться якнайскоріше», - заявив глава держави в інтерв'ю телеканалу «Перший західний» на Львівщині, повідомляє прес-служба Петра Порошенка.

Президент також нагадав, що одразу ж після отримання інформації про обстріл українських кораблів запросив розмову з президентом Росії Володимиром Путіним «для того, щоб отримати пояснення дій російських Збройних Сил».

«Ви знаєте, що Путін уникає розмови», - зауважив Порошенко.