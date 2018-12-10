За тиждень МВФ вирішить українське питання

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду з питання співпраці з Україною в рамках програми фінансування stand-by (SBA) призначено на 18 грудня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт фонду.

Як відомо, Україна розраховує на ухвалення радою директорів Фонду в грудні рішення про відкриття нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року, що завершувалася в березні 2019 року. Передбачається, що програма stand-by обсягом близько $ 3,9 млрд допоможе Україні підтримувати макростабільність в період проведення президентських і парламентських виборів у 2019 році, коли у країні очікуються пікові виплати за зовнішнім боргом.

Верховна Рада наприкінці листопада ухвалила держбюджет-2019 з дефіцитом до 2,3% ВВП, що було однією з умов затвердження Програми. Через кілька днів МВФ заявив, що попередня оцінка документа є задовільною.

Раніше МВФ заявляв, що очікує виконання від України всіх необхідних попередніх умов (prior actions) нової програми до 10 грудня, після чого терміново буде ініційовано засідання ради директорів для обговорення програми SBA.