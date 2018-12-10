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Директор ДБР переймається, що бюро завалять і втоплять

Державне бюро розслідувань потоне у справах і буде неефективним, якщо інші слідчі органи передадуть йому свої провадження.


Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба на брифінгу 10 грудня, повідомляє /Українська правда.

«Вже зареєстровано і військові злочини, і злочини, вчинені державними службовцями… На цей час ще не оголошено жодних підозр суб’єктам, однак проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення істини у справах», – відзвітував він.

Щодо службових осіб НАБУ та САП проваджень поки немає, але вже є проблема.

«Минулого тижня було скеровано кілька сотень кримінальних проваджень щодо вчинення військових злочинів. Як я говорив неодноразово, ми мали намір розпочати роботу з чистого аркуша – і лише в тих провадженнях, які будуть зареєстровані з 27 листопада цього року. Проте є вже більше 300 проваджень, які скеровані нам за підслідністю. Зараз ми будемо вивчати законність скерування цих справ», – сказав Труба

За його словами, генпрокурор Юрій Луценко на робочій зустрічі підтримав позицію ДБР: «Ми будемо нести відповідальність лише за ті кримінальні провадження, які ми розпочали».

«Бюро повинно бути ефективним. Якщо на першому етапі нам скерують кілька тисяч, а можливо десятки тисяч кримінальних проваджень, ми не зможемо з часом говорити про нашу ефективність», – заявив Труба.

«Законодавство дає відповідь на це питання: протягом двох років органи прокуратури в праві провести розслідування, завершити розслідування – і лише передавати ті провадження, які до 20 листопада 2019 року не знайшли свого логічного завершення. Період до листопада 2019 року є вагомим для того, щоб у кожному кримінальному провадження було поставлено крапку», – сказав він.

«Я буду відстоювати позицію, щоб органи, які розпочали розслідування кримінальних проваджень до моменту запуску Державного бюро розслідувань, прийняли рішення у цих справах», – заявив директор ДБР.

При цьому набір кадрів у бюро триває:

«Було оголошено конкурс на 700 посад. Ми обрали 500 працівників. Зараз тривають конкурси на додаткових 200 посад. Відбувається прийом документів і після того будуть проведені етапи – і сподіваюся, що в перших місяцях наступного року ми зможемо заповнити ці вакантні посади».

«У подальшому ми маємо намір розпочати додатковий конкурс на посади слідчих. Бо ми вже розуміємо це навантаження, яке буде лягати на слідчих територіальних управлінь. Маємо намір збільшити кількість посад слідчих у територіальних управлінь», – сказав Труба

Він сподівається подати зміни до закону про ДБР на розгляд комітету у першій декаді 2019 року. Йдеться про зміни штатного розпису:

«Кількість працівників ДБР становить всього 1500, ми розуміємо, що це надто мала кількість, проте ми не порушуємо на цьому етапі питання про збільшення кількісного збільшення, оскільки ми не провели ще аналізу. За два-три місяці ми зможемо порівнювати кількість слідчих і кількість проваджень».


"ОБКОМ"

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10 Декабря 2018 13:53

 

 

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