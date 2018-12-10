Одним кандидатом у президенти поменшало: нардеп Чумак очолив виборчий штаб кандидата у президенті Гриценка

Народний депутат України, лідер громадянського руху «Хвиля» Віктор Чумак оголосив про підтримку кандидатури лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка на президентських виборах 2019 року.

«Ми прийняли рішення об'єднати зусилля громадянського руху «Хвиля» та «Громадянської позиції». Оголошуючи про намір балотуватися в президенти, я говорив, що готовий підтримати кандидата з більш високим рейтингом. Таке рішення прийнято мною і нашою командою», - сказав він на прес-конференції в понеділок в агентстві Інтерфакс-Україна.

У свою чергу А. Гриценко повідомив, що саме В. Чумак вже призначений керівником його штабу з підготовки та проведення виборів.