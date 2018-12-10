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Представники «другої армійської» банди «ДНР» знаходяться у відрядженні на новий військовий базі РФ з сотнями танків

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що представники 2-го «армійського корпусу» «ДНР» вирушили на військову базу РФ поблизу кордону з Україною.


Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНІАН.

Коментуючи супутникові знімки, на яких зафіксовані сотні танків РФ на новій військовій базі за 18 кілометрів від кордону з Україною, він зазначив, що «це означає тільки те, що воєнний стан був введений не на порожньому місці, а з підґрунтям. Окрім танків там ще містяться десятки систем залпового вогню «Град», дуже велика кількість боєприпасів та пального».

За його словами, «представники 2-го так званого «армійського корпусу» «ДНР» вирушили туди для проведення певних дій з цією технікою, навчань, приведення її до ладу». Таким чином, можна зробити висновок, що рівень напруги зростає».

«Чи буде ця техніка задіяна – поживемо, побачимо. Готуватись треба. Такі підготовчі дії зараз відбуваються, в тому числі і на території Донецької та Луганської областей», - додав він.

Як відомо, раніше видання Defence Blog опублікувало супутникові знімки, на яких були зафіксовані сотні російських танків на новій військовій базі на околиці міста Кам'янськ-Шахтинський у Ростовській області за 18 кілометрів від кордону з Україною. Видання зауважує, що знімки показують сотні бойових танків Т-64 і Т-62М, а також близько тисячі військових вантажівок та артилерійських систем.

На Google maps можна побачити відповідні знімки, марковані 2018 роком.

Нагадаємо, начальник Генштабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко 5 грудня в інтерв’ю Reuters продемонстрував серію супутникових знімків як доказ розміщення російських танків типу «Т-62 М» на відстані 18 км від українського кордону. За словами Муженка, за два тижні з середини вересня до 1 жовтня їхня кількість збільшилася з 93 до 250 машин.


"ОБКОМ"

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10 Декабря 2018 16:27

 

 

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