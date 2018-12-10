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Підвищено тарифи на тепло у низці областей

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила тарифи на тепло для 18 підприємств ТКЕ.


Про це повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко в Facebook, передає УНН.

«Cьогодні НКРЕКП прийняла виважені рішення щодо тарифів на тепло по 18 з 26 запланованих ліцензіатів. Завтра будуть розглянуті тарифи ще 8 ліцензіатів. Тарифи розглядались за зверненням ліцензіата, після проведення відкритих обговорень на місцях за участі органів місцевої влади та громади», - зазначила голова НКРЕКП.

При цьому Кривенко додала, що відомство не допустило необґрунтованого завищення тарифів, оскільки відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу – 23,5%.

Водночас для споживачів бюджетної сфери НКРЕКП зменшила тарифи до 22%, крім того, вартість електричної енергії для населення залишиться незмінною.

«Планований термін набуття чинності скоригованих тарифів – 1 січня 2019 року», - додала чиновник.

19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м.


"ОБКОМ"

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10 Декабря 2018 16:40

 

 

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