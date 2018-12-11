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Доба ООС: втрат зазнали лише окупанти

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведення станом на 07:00 11 грудня говориться:

«10 грудня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новоолександрівки на Попаснянському напрямку та в районі населеного пункту Піски, що на Донецькому напрямку.

З мінометів калібру 82 мм ворог здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку, Зайцевого на Горлівському напрямку, шахти «Бутівка», Піски на Донецькому напрямку.

Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Новозванівка на Попаснянському напрямку, Мар'їнка, Березове, Невельське на Донецькому напрямку та Чермалик на Маріупольському напрямку.

Зокрема в районі населеного пункту Опитне, що на Донецькому напрямку, було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

В ході бойових дій 10 грудня жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень.

Поточної доби ворог провів один обстріл населеного пункту Піски на Донецькому напрямку. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не має.

За даними розвідки, протягом 10 грудня, 1 окупанта було знищено, а ще 3 – поранено».


"ОБКОМ"

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11 Декабря 2018 09:08

 

 

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