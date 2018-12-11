Суд поновив Насірова на посаді голови ДФС

Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Про це Українській правді повідомив адвокат Насірова Любомир Дроздовський.

«У судовому засіданні була оголошена вступна і резулятивна частина рішення суду, яким задоволено позов, визнано протиправним і скасовано розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення», - сказав він.

«Поновлено його на посаді голови Державної фіскальної служби України і стягнуто компенсацію за час вимушеного прогулу. Рішення в частині поновлення підлягає негайному виконанню», - додав Дроздовський.

За його словами, рішення про поновлення Насірова на посаді може бути оскаржене.

Як відомо, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів звільнив відстороненого від своїх обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

В ніч на 8 березня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень, а 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

Його залишили з електронним браслетом, без закордонних паспортів та із забороною залишати Київську область без дозволу.

Насіров заявив, що це було спрямовано на перешкоджання його політичній діяльності, і що «політичні опоненти» злякались його «реальної боротьби з корупцією і змін в системі ДФС».

28 вересня 2018 року суд скасував обов'язок носити електронний засіб контролю для Насірова.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

Насірова обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Наразі досудове слідство вже завершене, прокурори зачитують обвинувальний акт, який складається з 774 сторінок.