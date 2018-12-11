Завтра у країні очікуються хуртовини, шторми і заборона на в’їзд до Києва вантажівок

12 грудня в Україні, крім західних областей, складні погодні умови: мокрий сніг, у південних та східних областях з дощем, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, у центральних і північних областях сильний мокрий сніг, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргидрометцентр.

Також синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.

Температура протягом доби до -3; в Карпатах вночі від -6 до -11, вдень від 0 до -5.

В акваторії Чорного та Азовського морів на 11-12 грудня 2018 року оголошено штормове попередження. За даними синоптиків, ввечері 11 грудня та вночі 12 грудня в північній половині акваторії Чорного моря очікуються пориви вітру до 28 м/с, висота хвиль 30-50 дм. Крім того, повідомляється, що в зазначений період на Азовському морі також очікуються пориви вітру до 28 м/с, висота хвиль складе 13-15 дм, а у відкритій частині моря - до 20 дм.

В’їзд вантажного транспорту до Києва завтра вранці, може бути обмежений через снігопад. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

«12 грудня із 07:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва може бути обмежено. Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи спецтехніки під час оперативного прибирання та вивезення снігу», - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, у столиці завтра очікується сильний сніг, хуртовини, пориви вітру та ожеледиця. Загалом у Києві у найближчі дні очікується до 18 см снігу.

"ОБКОМ" Версия для печати 11 Декабря 2018 17:28





