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Львівська облрада вимагає закриття генконсульства РФ у Львові

Львівська облрада підтримала звернення до президента та Міністерства закордонних справ України щодо закриття генерального консульства Російської Федерації у Львові.


За відповідне рішення 11 грудня на позачерговому засідання сесії ЛОР проголосував 61 депутат із 84, повідомляє Zaxid.net.

У зверненні депутати просять у керівництва держави посилити дипломатичний тиск на Російську Федерацію. Своє рішення обгрунтовують злочинними діями Росії та захопленням у полон українських моряків.

«Ми переконані, що Міністерство закордонних справ України в ситуації запровадження воєнного стану в частині України та захоплення українських моряків росіянами зобов’язане посилити дипломатичний тиск на Російську Федерацію у всіх напрямах аж до розірвання дипломатичних відносин. Вимагаємо також негайного закриття Генерального консульства Російської Федерації у Львові, що на вул. К.Левицького, 95», – йдеться у зверненні.

На переконання депутатів, такі дії зумовлять покращення політичної ситуації в регіоні, зменшать соціальну напругу та провокації серед населення. Також депутати прийняли звернення до керівництва держави з вимогою розірвати дипломатичні відносини з Росією. Йдеться про повне обмеження торгівлі із РФ, заборону діяльності проросійських партій та притягування до відповідальності проросійських політиків.

Раніше депутати Львівської міської ради також звернулися до МЗС із закликом розірвати дипломатичні відносини з Росією.

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"ОБКОМ"

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11 Декабря 2018 17:53

 

 

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