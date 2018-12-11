 

11 декабря

20:18

Завершився процес новорічного підвищення тарифів на опалення

18:41

Фонд держмайна підтвердив скасування «конкурсу» з приватизації Центренерго

18:21

Уряд продовжить боротися з Насіровим

18:10

Співголова «Опоблоку» Бойко намагається зірвати з’їзд «Опоблоку» за допомогою поліції

17:53

Львівська облрада вимагає закриття генконсульства РФ у Львові

17:28

Завтра у країні очікуються хуртовини, шторми і заборона на в’їзд до Києва вантажівок

17:17

СБУ підтвердила: розвідник Семочко живе з росіянками

17:09

Суд поновив Насірова на посаді голови ДФС

09:08

Доба ООС: втрат зазнали лише окупанти

10 декабря

16:40

Підвищено тарифи на тепло у низці областей

16:27

Представники «другої армійської» банди «ДНР» знаходяться у відрядженні на новий військовий базі РФ з сотнями танків

14:33

Одним кандидатом у президенти поменшало: нардеп Чумак очолив виборчий штаб кандидата у президенті Гриценка

13:53

Директор ДБР переймається, що бюро завалять і втоплять

11:27

За тиждень МВФ вирішить українське питання

08:21

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено двох окупантів

09 декабря

11:45

Порошенко зажадав від Онуфрія (МП) неможливого: щоб той негайно звернувся до Москви з проханням звільнити українських моряків

09:08

Василь Ломаченко став володарем двох чемпіонських титулів

08:58

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено кількох бойовиків

08 декабря

09:27

У «Блоці Порошенка» не очікували, що у фракцій з’явиться так багато кандидатів у президенти

08:54

Доба ООС: один український військовий загинув, одного поранено

07 декабря

22:41

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив: Крим окупований Росією, на сході України – міжнародний конфлікт

18:42

Синод УПЦ Московського патріархату не благословив своїх єпископів та мирянам на участь в Об'єднавчому соборі

18:27

Порошенко підписав держбюджет-2019: Мінфін оприлюднив основні показники

14:16

У Криму заарештували адвоката – за пост у Facebook 5-річної давнини

13:48

Під виглядом бідного українця російський «Перший канал» показав успішного білоруса

13:24

«Опоблок», який обіцяє «з’єднати країну», сам розколовся навпіл

12:42

«Київгаз» оприлюднив тарифи на газ для киян

12:24

Попи Московського патріархату віддячили співробітникам «Інтера» за «світ і спокій у серцях» глядачів цього каналу (фото)

12:02

Мартинюк став «вічним» тимчасовим в.о. міністра аграрної політики

11:27

У черзі біля Керченської протоки – понад 140 кораблів

Співголова «Опоблоку» Бойко намагається зірвати з’їзд «Опоблоку» за допомогою поліції

Співголова партії «Опозиційний блок», співголова «Опозиційною платформи - За життя» Юрія Бойко заявив в Нацполіцію, що член політради «Опозиційного блоку» Олександр Касянюк підробив офіційні документи партії, щоб скликати «фейковий» з'їзд.


Про це 11 грудня повідомляє прес-служба «Опозиційного блоку».

За словами Бойка, 8 грудня головне слідче управління Національної поліції внесло в ЕРДР і почало кримінальне провадження у зв'язку з його зверненням.

Він вважає, що член політради «Опоблоку» Касянюк скоїв кримінальний злочин, передбачений ст. 170 (перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій)і ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.

Касянюк нібито навмисне видав і направив в регіональні організації партії свідомо підроблені документи - листи про недієздатність політради партії і проведення 15 грудня з'їзду партії.

Бойко заявив, що на з'їзді політради 12 листопада такого рішення не приймали, тому указу, на який посилається Касянюк, не існує.

Також за статутом «Опоблоку» рішення про проведення з'їзду приймають через політраду, голосуванням більшості, а вступає в силу таке рішення тільки за підписом двох співголів - Юрія Бойка і Бориса Колесникова.

9 листопада співголова партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко та лідер партії «За життя» Вадим Рабінович повідомили, що підписали угоду про створення «Опозиційної платформи – За життя».

В «Опоблоці» потім заявили, що це рішення Бойка, а не всієї партії.

20 листопада Бойка виключили з фракції «Опоблоку» в парламенті.


Українська правда

Версия для печати  Версия для печати

11 Декабря 2018 18:10

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (13)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (97)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (4)

Служба безпеки України (47)

Головна військова прокуратура (7)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (322)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 