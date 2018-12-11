Співголова «Опоблоку» Бойко намагається зірвати з’їзд «Опоблоку» за допомогою поліції

Співголова партії «Опозиційний блок», співголова «Опозиційною платформи - За життя» Юрія Бойко заявив в Нацполіцію, що член політради «Опозиційного блоку» Олександр Касянюк підробив офіційні документи партії, щоб скликати «фейковий» з'їзд.

Про це 11 грудня повідомляє прес-служба «Опозиційного блоку».

За словами Бойка, 8 грудня головне слідче управління Національної поліції внесло в ЕРДР і почало кримінальне провадження у зв'язку з його зверненням.

Він вважає, що член політради «Опоблоку» Касянюк скоїв кримінальний злочин, передбачений ст. 170 (перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій)і ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.

Касянюк нібито навмисне видав і направив в регіональні організації партії свідомо підроблені документи - листи про недієздатність політради партії і проведення 15 грудня з'їзду партії.

Бойко заявив, що на з'їзді політради 12 листопада такого рішення не приймали, тому указу, на який посилається Касянюк, не існує.

Також за статутом «Опоблоку» рішення про проведення з'їзду приймають через політраду, голосуванням більшості, а вступає в силу таке рішення тільки за підписом двох співголів - Юрія Бойка і Бориса Колесникова.

9 листопада співголова партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко та лідер партії «За життя» Вадим Рабінович повідомили, що підписали угоду про створення «Опозиційної платформи – За життя».

В «Опоблоці» потім заявили, що це рішення Бойка, а не всієї партії.

20 листопада Бойка виключили з фракції «Опоблоку» в парламенті.