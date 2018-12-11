Уряд продовжить боротися з Насіровим

Кабінет міністрів буде оскаржувати судове рішення суду про поновлення Романа Насірова на посаді очільника Державної фіскальної служби.

Таку заяву зробив представник Кабміну у Верховній Раді Вадим Денисенко, повідомляє УНІАН.

Як зазначив нардеп у Facebook, в уряді наразі немає офіційного судового рішення по відновленню Насірова на посаді голови ДФС.

«В той же час, уряд прийняв абсолютно законне рішення про звільнення Насірова і, звичайно, буде подавати апеляцію на рішення про його відновлення на посаді», - вказав Денисенко.

Раніше повідомлялось, що Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України.