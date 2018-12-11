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Фонд держмайна підтвердив скасування «конкурсу» з приватизації Центренерго

Голова Фонду державного майна Віталій Трубаров підтвердив, що конкурс з приватизації Центренерго, який мав відбутися 13 грудня, скасували.


«Конкурс з продажу державного пакета акцій ПАТ Центренерго 13 грудня не відбудеться», — повідомив Трубаров, інформує Громадське.

Формальною причиною для скасування конкурсу стало те, що учасників, які виявили бажання взяти участь у приватизації, не допустили через неправильно подані документи, а також через те, що власником однієї з цих компаній є росіянин.

«Крім того, за інформацією наданою правоохоронними органами кінцевим бенефіціарним власником одного з претендентів є особа, яка також є засновником та контролером компаній, зареєстрованих на території РФ, про що учасник не повідомив в конкурсній документації, як того вимагає пункт 5.7.14 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств», — повідомив Трубаров.

Напередодні про необхідність скасування конкурсу з приватизації Центренерго заявив народний депутат від фракції «БПП» Сергій Лещенко. За його інформацією, через те, що приватизація Центренерго мала відбутися під час воєнного стану 13 грудня, на участь у ній не подавали заявки іноземні інвестори. Натомість, конкурс на приватизацію мала виграти компанія, яку депутат пов'язує з соратниками Петра Порошенка.

Центренерго — енергетична компанія, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії на оптовий ринок. Частка компанії у загальному обсязі виробленої електроенергії країни складає 8%, а в обсязі виробленої теплової енергії — 18%.

Нагадаємо, що 10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік об’єктів «великої приватизації». Зокрема, до нього увійшли Центренерго, Одеський припортовий завод, Сумихімпром (приватизація яких завершиться за правилами попереднього закону про приватизацію), Об'єднану гірничо-хімічну компанію, завод Електроважмаш, Аграрний фонд, Державну продовольчу зернову корпорацію України та інші державні підприємства.


"ОБКОМ"

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11 Декабря 2018 18:41

 

 

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