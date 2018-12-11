Завершився процес новорічного підвищення тарифів на опалення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила підвищення тарифів на опалення для населення останніх двох з 26 виробників теплоенергії (ТКЕ), і таким чином привела їх у відповідність з підвищеною урядом з 1 листопада ціною на газ.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок.

Так, для ТОВ «Євро-реконструкція» (Київ) тарифи були підвищені на 11%, для ТОВ 2Фірма «ТехНова» (Чернігівська обл.) - на 10%.

У цілому тарифи за всіма 26 ТКЕ були підвищені на 4-24%. Нові тарифи почнуть застосовуватися з 1 січня 2019 року.