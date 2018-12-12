Дoба ООС: поранено двох українських військових

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 12 грудня говориться:

«11 грудня російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Опитне на Донецькому напрямку.

Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Зайцеве, що на Горлівському напрямку, Мар'їнка, Красногорівка, Невельське, Новомихайлівка, Славне, Північне на Донецькому напрямку та по населеному пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

В ході бойових дій 11 грудня два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Поточної доби ворог провів один обстріл населеного пункту Тарамчук на Донецькому напрямку. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не має.

За даними розвідки, протягом 11 грудня, 1 окупанта було знищено, а ще 5 – поранено».


"ОБКОМ"

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12 Декабря 2018 08:37

 

 

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