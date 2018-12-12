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Колишньому меру Полтави вручили підозру і пригрозили 10 роками буцегарні

Достроково відстороненому від посади міському голові Полтави Олександру Мамаю в прокуратурі Полтавської області вручили підозру в рамках кримінального провадження, відкритого правоохоронцями за несанкціоноване втручання в роботу інформаційної системи та протидії законній господарській діяльності Полтавської міської ради, що «дестабілізує роботу ради у зимовий період».


Про це вчора повідомили в прес-службі прокуратури Полтавської області. Колишнього полтавського градоначальника звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності юридичної особи – Полтавської міської ради) та за ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 361(організація несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи) КК України.

Як відомо, рішенням сесії Полтавської міської ради від 14 вересня 2018 було достроково припинено повноваження О. Мамая, про що депутати одразу внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Замість викресленого градоначальника до Держреєстру внесли прізвище обраного секретаря Полтавської міськради і, одночасно виконуючого обов’язки Полтавського міського голови Олександра Шамоти. Але відставлений мер вирішив не здаватися без бою і, залишаючи міськраду, разом із своєю трудовою книжкою прихопив і її печатку. Через що довелося виготовляти нову.

«Водночас, невстановлені особи спільно з колишнім міським головою у листопаді поточного року, з раніше викраденого ключа державного реєстратора Красноградської РДА Харківської області, за начебто заявою неіснуючої особи, безпідставно втрутилися до Реєстру, визначивши Полтавським міським головою раніше звільненого керівника», - повідомляють у прокуратурі області.

Поліція і СБУ тоді швидко відреагували на підроблений запис у Держреєстрі і запис про надання права підпису всіх документів Полтавської міськради та поновленні на посаді О. Мамая було скасовано.

Але вже на початку грудня 2018 року «невстановленими особами» з використанням ключа державного реєстратора тепер вже Київської області, і начебто без його згоди, знову було внесено зміни до Держреєстру, якими визначено Полтавським міським головою О. Мамая. Але й цього разу дивні записи в Держреєстрі було оперативно скасовано, а правоохоронці почали чергове розслідування обставин втручання в роботу Державного реєстру.

«У подальшому екс-очільник Полтавської міської ради, усвідомлюючи, що реєстраційні дії здійснені на підставі відповідних рішень Полтавської міської ради є законними, доводячи свій злочинний умисел до кінця, звернувся до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України зі скаргою щодо скасування вказаних реєстраційних дій», - зазначають у прокуратурі Полтавщини.

І додають, що дії колишнього очільника обласного центру «дестабілізують роботу ради у зимовий період». А відповідальність за вказані злочини передбачена у вигляді позбавлення волі до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Сам О. Мамай, який звернувся до Полтавського Окружного адміністративного суду з проханням визнати незаконним рішення Полтавської міськради про дострокове припинення його повноважень, на своїй сторінці у «Фейсбуці» заявив, що на нього «як законно обраного міського голову, щоденно чиниться тиск». А працівники прокуратури та СБУ розпочали «чергову серію фальсифікації та протиправних дій проти мене та моїх близьких». І звернувся по захист до Асоціації міських голів України, нагадавши її членам, що «сьогодні це беззаконня відбувається в Полтаві, а завтра може вже бути в іншому місті нашої країни».

13 грудня 2018 року заплановане чергове засідання Полтавського Окружного адміністративного суду, де розглядатимуть позов О. Мамая.

Олександр БРУСЕНСЬКИЙ (Полтава)


"ОБКОМ"

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12 Декабря 2018 09:39

 

 

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