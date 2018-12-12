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У Конгресі США ухвалили резолюції про Керченську протоку і «Північний потік»

Палата представників Конгресу США одностайно ухвалила двопартійну резолюцію, якою засудила військову агресію, вчинену РФ проти України в Керченській протоці, а також резолюцію, в якій виступила проти завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік – 2».


Як повідомляється на сторінці Посольства України в США в соцмережі Facebook у середу, перша резолюція засуджує напад РФ на кораблі ВМС України в Керченській протоці як такий, що порушує обов'язкові для виконання міжнародні норми та домовленості. «Документ закликає Росію негайно повернути судна та їхній екіпаж Україні, припинити порушувати суверенітет нашої держави та чинити перепони українському судноплавству через Керченську протоку, яке має на це право згідно з міжнародними нормами і домовленостями», - йдеться в повідомленні.

У резолюції підтверджується відданість США надавати українському народові допомогу для забезпечення його незалежності, демократичного розвитку та процвітання. Окремо міститься заклик до президента США, а також союзників і партнерів США змусити РФ відповісти за агресію проти України.

У резолюції проти завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» міститься заклик до урядів європейських держав відмовитися від цього газопроводу та висловлюється підтримка введення санкцій проти цього газопроводу згідно ч. 232 «Закону про протидію супротивникам Америки через санкції».

У резолюції також наголошується, що «Північний потік-2» є кроком у зворотному напрямі на шляху до забезпечення енергетичної безпеки Європи та інтересів США та міститься наполегливий заклик до президента США використовувати всі наявні інструменти, щоб підтримати енергетичну безпеку Європи через політику зменшення її залежності від російських енергоносіїв.


Інтерфакс-Україна

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12 Декабря 2018 10:27

 

 

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