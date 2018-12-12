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Навіть президента дратує заробітна плата керівника «Укрпошти»

Петро Порошенко вважає неприпустимим підвищення тарифів на доставку пенсій, звільнення листонош і закриття поштових відділень у сільській місцевості, а також просить генерального директора ПАТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського переглянути розмір своєї зарплати в бік зменшення.


«Позиція перша, щоб ми не допустили підвищення тарифів на доставку пенсій. Це жодним чином не має позначитися на пенсійному забезпеченні найбільш вразливих верств населення», - сказав П.Порошенко на зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і гендиректором «Укрпошти» І.Смілянським у середу в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, цьому має сприяти угода між «Укрпоштою» та Пенсійним фондом щодо забезпечення доставки пенсій.

Глава держави зазначив, що на попередній зустрічі 30 жовтня поставив низку завдань, які треба виконувати.

П.Порошенко також нагадав свою позицію про неприпустимість закриття поштових відділень у сільській місцевості та звільнення листонош.

«Ми маємо припинити закриття поштових відділень у селах, особливо у віддалених селах. Треба забезпечити їхню підтримку за рахунок загального балансу «Укрпошти», - наголосив він.

За словами президента, 500 млн грн у держбюджеті мають компенсувати збитки «Укрпошти» з доставки пенсій.

«Наказую вам припинити звільнення листонош. На сьогодні ці 500 млн грн дадуть змогу вам забезпечити і відповідне підвищення зарплати, і захистити листонош, особливо в селах. Тому що це не просто доставка пенсій, це не просто доставка газет, журналів, поштових повідомлень або їхня відправка. Це фактично... для когось, для літньої людини, єдиний зв'язок зі світом», - зауважив він.

Як повідомляється на сайті президента, П.Порошенко доручив В.Омеляну та присутньому на зустрічі першому заступнику голови Адміністрації президента Віталію Ковальчуку проконтролювати питання доставки пенсій, збереження поштових відділень і забезпечення зарплат листонош.

Президент також порекомендував І.Смілянському переглянути розмір своєї зарплати: «Особисто від мене, настійно рекомендую певним чином переглянути власну заробітну плату. Сподіваюся, що пораду президента буде почуто».

У свою чергу І.Смілянський зазначив, що бере всі доручення до виконання.

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"ОБКОМ"

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12 Декабря 2018 11:04

 

 

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