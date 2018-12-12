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До закінчення умовного терміну за ДТП Шуфрич-молодший залишиться за кермом

Верховний суд відмовився задовольняти скаргу прокуратури, яка хотіла позбавити водійських прав сина нардепа Нестора Шуфрича за скоєне ним ДТП.


Відповідну постанову Касаційний кримінальний суд Верховного суду ухвалив 4 грудня, повідомляє Українська правда.

Таким чином, без змін залишили вирок Печерського суду Києва та ухвалу столичного Апеляційного суду, які присудили Шуфричу-молодшому 3 роки позбавлення волі та звільнили його від покарання з випробувальним терміном 1 рік.

Прокуратура просила Верховний суд призначити повторний розгляд апеляції.

Попередні інстанції врахували, що постраждалий, який отримав тяжкі ушкодження через ДТП, «жодних претензій до Шуфріча не мав», а заподіяна йому шкода «відшкодована повністю».

Верховний суд погодився із колегами та постановив, що у попередніх рішеннях не було порушення закону.

Це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

26 серпня 2017 року Нестор Шуфрич-молодший наїхав на чоловіка на Bentley свого товариша – реп-виконавця Pabl.A, аварія сталася в Києві на вулиці Шота Руставелі. Чоловік сильно постраждав.

28 грудня 2017 року Нестора Шуфрича-молодшого засудили до року умовного покарання.

Пізніше прокуратура подала апеляцію на вирок суду, але суд її не задовольнив та залишив вирок без змін.

Влітку 2018 року прокуратура подала касаційну скаргу, в якій просила позбавити його водійських прав.


"ОБКОМ"

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12 Декабря 2018 13:21

 

 

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