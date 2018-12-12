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Гендиректор «Укрпошти» попередив уряд, що розслаблятися зарано: півмільярда йому вистачить лише на півроку

Дешевше нарешті звільнити цього ахметівського вихованця, а якщо посадити за його «реформи» - то економія буде ще більш відчутна.


ПАТ «Укрпошта» продовжує підвищувати зарплати своїм співробітникам, включаючи листонош та операторів відділень, чергове підвищення заплановано на перший квартал 2019 року. Про це повідомив в коментарі Інтерфакс-Україна гендиректор Ігор Смілянський.

Він також зазначив, що в разі своєчасного виділення запланованих у держбюджеті-2019 коштів у сумі 500 млн грн у першому кварталі 2019 року, «Укрпошта» збереже наявну мережу відділень.

«При цьому ця сума покриває необхідність фінансування на перше півріччя. До другого півріччя ми повернемося з урядом до обговорення питання додаткового фінансування мережі відділень «Укрпошти», - наголосив він.

Як повідомлялося, сьогодні президент Петро Порошенко заявив про неприпустимість підвищення тарифів на доставку пенсій, звільнення листонош і закриття поштових відділень у сільській місцевості, а також попросив генерального директора «Укрпошти» І.Смілянського переглянути розмір його зарплати у бік зменшення.


"ОБКОМ"

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12 Декабря 2018 13:34

 

 

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