Гендиректор «Укрпошти» попередив уряд, що розслаблятися зарано: півмільярда йому вистачить лише на півроку

Дешевше нарешті звільнити цього ахметівського вихованця, а якщо посадити за його «реформи» - то економія буде ще більш відчутна.

ПАТ «Укрпошта» продовжує підвищувати зарплати своїм співробітникам, включаючи листонош та операторів відділень, чергове підвищення заплановано на перший квартал 2019 року. Про це повідомив в коментарі Інтерфакс-Україна гендиректор Ігор Смілянський.

Він також зазначив, що в разі своєчасного виділення запланованих у держбюджеті-2019 коштів у сумі 500 млн грн у першому кварталі 2019 року, «Укрпошта» збереже наявну мережу відділень.

«При цьому ця сума покриває необхідність фінансування на перше півріччя. До другого півріччя ми повернемося з урядом до обговорення питання додаткового фінансування мережі відділень «Укрпошти», - наголосив він.

Як повідомлялося, сьогодні президент Петро Порошенко заявив про неприпустимість підвищення тарифів на доставку пенсій, звільнення листонош і закриття поштових відділень у сільській місцевості, а також попросив генерального директора «Укрпошти» І.Смілянського переглянути розмір його зарплати у бік зменшення.