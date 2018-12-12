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Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації у Керченській протоці і захоплених РФ українських моряків

Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.


Засідання транслювалося на сайті Європарламенту, повідомляє Європейська правда.

433 європарламентарів проголосували «за», 105 – «проти», утрималися 30 депутатів.

Європарламентарі засуджують навмисний акт агресії Росії проти України, здійснений 25 листопада у Керченській протоці, та вимагають негайного і безумовного звільнення українських кораблів та моряків, які повинні отримати статус військовополонених.

«Ми закликаємо ЄС та держави-члени ввести цілеспрямовані санкції в разі, якщо 24 українських військовослужбовців не будуть звільнені і в разі подальшої військової ескалації», - йдеться у резолюції.

Поправка також містить заклик до ОБСЄ розширити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні на регіон Азовського моря.

«Європарламент закликає країни-члени закрити доступ до портів ЄС для російських суден, які прибувають з Азовського моря, доки Росія не відновить вільну навігацію через Керченську протоку та в Азовському морі», - сказано у документі.


"ОБКОМ"

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12 Декабря 2018 20:05

 

 

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