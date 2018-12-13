Доба ООC: без втрат

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


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«12 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське на Луганському напрямку та в районі селища Чермалик на Маріупольському напрямку.

Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Старогнатівка, Авдіївка, Тарамчук - на Донецькому напрямку.

Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

За даними розвідки, протягом 12 грудня 2 окупанти отримали поранення.

Поточної доби ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Гнутове на Донецькому напрямку. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не має».


"ОБКОМ"

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13 Декабря 2018 08:57

 

 

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