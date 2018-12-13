Унаслідок складних погодних умов знеструмлені 170 населених пунктів

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«13 грудня унаслідок ускладнення погодних умов (сніг, подекуди мокрий сніг і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлені 170 населених пунктів у шести областях, а саме: Чернігівська - 85, Київська - 40, Сумська - 30, Херсонська - 9, Кіровоградська - 4 і Миколаївська – 2», - йдеться в повідомленні на сайті відомства в четвер уранці.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

«Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1 тис. 742 осіб і 1 тис. 169 од. техніки», - додали в ДСНС.