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Держслужбовцям розсилали «вірусні» листи від імені НАЗК
У Національному агентстві з протидії корупції повідомили, що 12 грудня через електронні засоби комунікації на адреси державних службовців невідомими було розіслано вірусний лист, який містить логотип Нацагентства пройти анкетування.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК, інформує Українська правда.
«З цього приводу повідомляємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції не складало та не розсилало лист з опитуванням державних службовців, та просить у разі надходження такого повідомлення не відкривати його, не завантажувати та не переходити за запропонованими посиланнями», - йдеться у заяві.
Зазначається, що лист було надіслано з адреси umiko@hamaichi.co.jp, при цьому в Нацагентсві звернули увагу на те, що усі повідомлення від відомства надходять виключно з домену gov.ua.
Повідомляється, що про факт вірусної розсилки листів від імені Національного агентства уповноважені особи НАЗК повідомлять відповідні правоохоронні органи.
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