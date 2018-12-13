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Держслужбовцям розсилали «вірусні» листи від імені НАЗК

У Національному агентстві з протидії корупції повідомили, що 12 грудня через електронні засоби комунікації на адреси державних службовців невідомими було розіслано вірусний лист, який містить логотип Нацагентства пройти анкетування.


Про це повідомляє прес-служба НАЗК, інформує Українська правда.

«З цього приводу повідомляємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції не складало та не розсилало лист з опитуванням державних службовців, та просить у разі надходження такого повідомлення не відкривати його, не завантажувати та не переходити за запропонованими посиланнями», - йдеться у заяві.

Зазначається, що лист було надіслано з адреси umiko@hamaichi.co.jp, при цьому в Нацагентсві звернули увагу на те, що усі повідомлення від відомства надходять виключно з домену gov.ua.

Повідомляється, що про факт вірусної розсилки листів від імені Національного агентства уповноважені особи НАЗК повідомлять відповідні правоохоронні органи.


"ОБКОМ"

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13 Декабря 2018 10:18

 

 

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