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Спецслужби РФ планують у день Об'єднавчого собору криваву хресну ходу в деяких містах України

Про це повідомили в Службі безпеки України.


Як повідомив заступник глави СБУ Віктор Кононенко на брифінгу в Києві в четвер, українська спецслужба отримала оперативну інформацію про проведення 6 грудня о колишній будівлі управління СБУ в Донецькій області (м. Донецьк) під головуванням представників спецслужб РФ наради керівництва «ДНР», на якій обговорювалися питання надання Україні Томосу і можливих заходів, які можуть цьому перешкодити.

«За результатами цього заходу було прийнято рішення щодо: організації хресної ходи вірян УПЦ у Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві у день проведення об'єднавчого собору в столиці, під час яких будуть спровоковані силові зіткнення з правоохоронцями, з обов'язковим створенням «кривавої картинки» для російських ЗМІ», - розповів В.Кононенко.

За його словами, для збільшення кількості постраждалих до акцій планувалося залучити осіб похилого віку, інвалідів та хворих.

За словами заступника глави СБУ, згідно з російськими інструкціями було запропоновано провести на території Києво-Печерської лаври в Києві акцій протесту проти отримання Україною Томосу і створення єдиної помісної православної церкви.

«Настоятель Лаври митрополит Павло мав координувати дії протестувальників», - сказав В.Кононенко.

Відповідаючи на запитання про те, чи є підстави для затримання митрополита Павла, В.Кононенко сказав: «Ні, якщо будуть, він буде затриманий, наразі їх немає».

«Для підозри цього ще мало, але робота триває, митрополита Павла обов'язково допитають у рамках цього кримінального провадження», - наголосив він.

В.Кононенко зазначив, що СБУ оприлюднить лише незначну частину даних, які не зашкодять слідству, запобіганню та викриттю злочинів, пов'язаних з дестабілізацією ситуації в Україні напередодні здобуття автокефалії.

«Закликаю вірян всіх конфесій не піддаватися на провокації і не ставати «гарматним м'ясом» у справі задоволення імперських амбіцій», - сказав В.Кононенко.


Інтерфакс-Україна

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13 Декабря 2018 14:50

 

 

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