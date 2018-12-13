Томос обраний глава помісної православної церкви України отримає 6 січня

Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні вручить Вселенський патріарх 6 січня 2019 року, заявив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) після закінчення архієрейського собору цієї церкви у Києві.

Про це повідомляє ВВС Україна.

УПЦ КП провела 13 грудня свій архієрейський собор для підготовки до об'єднавчого собору та визначила єдиного кандидата від себе на пост предстоятеля майбутньої церкви.

«Томос Вселенського патріарха, за тією інформацією, яку ми отримали, має бути вручений предстоятелю православної церкви України 6 січня», - сказав архієпископ Євстратій (Зоря).

Він зазначив, що 6 січня у Стамбулі (Константинополі) «має бути звершена божественна літургія, співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля (помісної церкви), і після цього йому буде вручено томос».

Архієпископ зазначив, що ієрархи УПЦ КП прийдуть на об'єднавчий собор 15 грудня. Кожен візьме з собою двох осіб: одного клірика та одного монаха чи мирянина. Саме так, як і раніше визначив Вселенський патріарх.

УПЦ КП представить свого кандидата на главу помісній церкві вже на соборі.

«У нас є єдина пропозиція щодо кандидатури, яку запропонують собору», - сказав речник УПЦ КП. Він відмовився назвати цю людину, зазначивши, що її почуть учасники собору 15 грудня.

За його словами, голосування на соборі буде таємним, як раніше і запропонував Вселенський патріарх Варфоломій.

Спочатку всі учасники собору визначать трьох головних претендентів. А потім виключно архієреї таємним голосуванням оберуть з цієї трійки предстоятеля.

Архієпископ додав, що комісія представників православних церков України, яка веде підготовку до об'єднавчого собору, розглянула проект статуту майбутньої помісної церкви.

«Ми пройшли по проекту статуту, який був запропонований від синоду Вселенського патріархату. Дискутували, певні речі збережені, певні речі змінені, дещо відкинуте», - сказав речник УПЦ КП.