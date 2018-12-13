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Компанія Фірташа пояснила, що донарахування у платіжках за газ можна не оплачувати

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями, але сума боргу не підлягає сплаті - проблема потребує врегулювання з боку Кабінету міністрів.


Про це йдеться у заяві Регіональної газової компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що в нижній частині рахунків інформативно зазначена сума перерахунку за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

«Сума перерахунку за минулі періоди наведена в рахунках інформативно і не підлягає сплаті. Наявність цього боргу не є підставою для відключення споживача від постачання газу та для нарахування пені і штрафів», - йдеться у заяві РГК.

«Ця проблема потребує врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням заборгованості за спожитий та не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості має враховувати необґрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу», - вважає компанія.

Повідомляється, що РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації вказаної в рахунках заборгованості.

12 грудня Кабінет міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають «нарахування облгазами додаткових платежів» за спожитий населенням газ.

Для цього уряд рекомендував Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, разом із Міністерством енергетики, Міністерством регіонального розвитку, Міністерством соціальної політики, Антимонопольним комітетом і фіскальною службою сформувати робочу групу, до складу якої також увійдуть народні депутати України.

«Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги», - сказав раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Раніше ЕП повідомляла, що Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

6 грудня НАК «Нафтогаз України» повідомив, що облгази і газзбути групи РГК Дмитра Фірташа дезінформують споживачів у квитанціях за оплату газу.


"ОБКОМ"

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13 Декабря 2018 19:05

 

 

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