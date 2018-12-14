Доба ООС: загинули два українських військових

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 14 грудня говориться:

«13 грудня російські окупаційні війська 22 рази порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку, та в районі населених пунктів Водяне, Гнутове на Маріупольському напрямку.

Також російські окупанти вели вогонь з БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське – на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Новгородське, що на Горлівському напрямку, по населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Невельське на Донецькому напрямку та позицій українських військових в районі населених пунктів Широкине та Водяне на Маріупольськом напрямку.

Внаслідок бойових дій два українських військових загинули.

За даними розвідки, 13 грудня три окупанти було знищено та четверо отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не має».