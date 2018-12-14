 

14 декабря

15:37

Першим під статтю КК за незаконний перетин кордону України потрапив порушник з Молдови

14:55

Наглядову раду «Укрпошти» очолив бельгієць

14:30

Насірову примарилося, що Путін хоче чогось гарного для України, - але чомусь про це ніхто не чув

12:13

Під стінами Ради зібралася «московська сотня»

11:50

Вибух у Фастові: загиблих немає

11:40

Кац продав «112 Україна». Гроші на телеканал знайшлись у нардепа з «Опоблоку» з податково-митницьким минулим

10:52

У Фастові внаслідок вибуху зруйновано три поверхи житлового будинку (фото)

09:01

Доба ООС: загинули два українських військових

13 декабря

19:05

Компанія Фірташа пояснила, що донарахування у платіжках за газ можна не оплачувати

16:29

Томос обраний глава помісної православної церкви України отримає 6 січня

14:50

Спецслужби РФ планують у день Об'єднавчого собору криваву хресну ходу в деяких містах України

14:22

Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідпоріг

10:18

Держслужбовцям розсилали «вірусні» листи від імені НАЗК

09:10

Унаслідок складних погодних умов знеструмлені 170 населених пунктів

08:57

Доба ООC: без втрат

00:05

«Шахтар» складе компанію «Динамо» у Лізі Європи

12 декабря

22:21

Резолюція Європарламенту: «Північний потік-2» слід анулювати

20:05

Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації у Керченській протоці і захоплених РФ українських моряків

17:20

ДБР провело перше затримання

15:26

З’явилася інформація, що снайпера бойовиків, підозрюваного у вбивстві Василя Сліпака, знищено

13:34

Гендиректор «Укрпошти» попередив уряд, що розслаблятися зарано: півмільярда йому вистачить лише на півроку

13:21

До закінчення умовного терміну за ДТП Шуфрич-молодший залишиться за кермом

12:13

Насіров на роботу не вийшов

11:58

Закадычные пауки буйствуют в расколовшейся «оппозиционной» банке: хамят, «лепят из себя Горбатого», рисуют «дружеские шаржи» (карикатура)

11:04

Навіть президента дратує заробітна плата керівника «Укрпошти»

10:27

У Конгресі США ухвалили резолюції про Керченську протоку і «Північний потік»

09:39

Колишньому меру Полтави вручили підозру і пригрозили 10 роками буцегарні

08:37

Дoба ООС: поранено двох українських військових

11 декабря

20:18

Завершився процес новорічного підвищення тарифів на опалення

18:41

Фонд держмайна підтвердив скасування «конкурсу» з приватизації Центренерго

Доба ООС: загинули два українських військових

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 14 грудня говориться:

«13 грудня російські окупаційні війська 22 рази порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку, та в районі населених пунктів Водяне, Гнутове на Маріупольському напрямку.

Також російські окупанти вели вогонь з БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське – на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Новгородське, що на Горлівському напрямку, по населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Невельське на Донецькому напрямку та позицій українських військових в районі населених пунктів Широкине та Водяне на Маріупольськом напрямку.

Внаслідок бойових дій два українських військових загинули.

За даними розвідки, 13 грудня три окупанти було знищено та четверо отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не має».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

14 Декабря 2018 09:01

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (13)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (97)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (4)

Служба безпеки України (48)

Головна військова прокуратура (7)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (330)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 