Наглядову раду «Укрпошти» очолив бельгієць

Наглядова рада ПАТ «Укрпошта» на першому засіданні 14 грудня 2018 року обрала своїм головою Бенуа Плеска (Бельгія).

Під час зборів також було сформовано комітет з аудиту, головою якого обрано Якуба Карновського; комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам товариства, головою якого обрано Оксану Волчко, комітет з цифрової трансформації, головою якого обрано Олександра Озерана, комітет з поштової логістики та посилок, головою якого обрано Йона Салювеера.

Як повідомлялося, 10 жовтня Кабінет Міністрів України затвердив спостережну раду ПАТ «Укрпошта» у складі п'ятьох незалежних членів і двох представників від держави.

Зокрема, незалежними членами наглядової ради призначені Б.Плеска (Бельгія), Й.Салювеер (Естонія), Я.Карновський (Польща), Томі Дженсен (Данія), О.Волчко (Україна), а представниками держави – О.Озеран (глава директорату держполітики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв'язку Міністерства інфраструктури України, керівник українського проекту будівництва Hyperloop - HypeUA) і Юрій Тустановський (керівник патронатної служби першого віце-прем'єр-міністра України).

Відбір незалежних членів наглядової ради здійснювала міжнародна рекрутингова компанія Amrop.

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