Митрополит УПЦ МП спростував брехню УПЦ МП щодо його «викрадення» СБУ

Митрополит Могильов-Подільський і Шаргородський Агапіт УПЦ Московського патріархату заявляє, що СБУ його нізвідки не забирала і нікуди не везла, і що жодних силовиків він не бачив.

Про це сам митрополит повідомив в телефонному коментарі «112 Україна», інформує Українська правда.

«Ну, я знаходжуся в автомобілі своєму і їду в Київ на зустріч з митрополитом Вінницьким. Хочу з ним поговорити. Отак зараз складаються справи», - сказав Агапіт.

На запитання, чи його зараз примусово перевозить СБУ чи то до президента, чи то на собор, митрополит сказав:

«Ні, ні не перевозить. Тим більше, я не готовий сказати, чи я буду на соборі».

На прохання прокоментувати, як так склалося, що представник УПЦ МП заявив про його фактично викрадення силовиками, Агапіт сказав:

«Я думаю, що так, може, склалося, що почули, що я їду, і знають мою позицію, що я не готовий іти на собор, а їду в Київ. Ну, їду поговорити з владикою Симеоном».

Він підтвердив, що на зустрічі говоритиме про собор.

На запитання, що може вплинути на його рішення про участь у соборі, Агапіт сказав:

«Ну, поки я не вирішив йти на собор. І це однозначно. Це така позиція моя. І вплинути нічого не зможе. Думаю, що (собор – ред.) відбудеться. Але в нас думка на чолі з блаженнійшим Онуфрієм, що поки ми утримуємося від цього собору».

На прохання уточнити, чи хоч якось до нього зверталася СБУ, митрополит відповів, що жодним чином не зверталася.

Нагадаємо, раніше в УПЦ МП заявили, що СБУ вивезла з дому митрополита Агапіта і нібито везе його у Київ на зустріч з президентом. У спецслужбі це заперечували.