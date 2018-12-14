Лукашенко образився, що його відверта маячня нікого в Україні не вразила

Президент Білорусі гадав, що «знає українців», - але раптом з’ясувалось, що не всі українці такі дурні, як Лукашенко сподівався.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його пропозиції щодо контролю на російсько-українському кордоні та проведення виборів на Донбасі не здобули підтримки в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Я вже готовий був як прикордонник стати на тій межі, враховуючи, що до мене нормально російські люди ставляться і українці, й вибори там провести за Мінськими угодами... Що ви думаєте? Ті, кому треба припинити цю війну, перш за все Порошенку й українцям, самі почали це відкидати. Мотивацію знайшли: Лукашенко проросійський», - образився сьогодні на прес-конференції для російських ЗМІ в Мінську лідер одного з двох суб’єктів «союзної держави Белорусі і РФ».

О.Лукашенко також заявив про побоювання щодо розміщення сил НАТО в Україні.

«Чим далі - тим гірше (розвивається ситуація в зоні збройного конфлікту на сході України - ІФ). Скажу свою позицію: всі бояться, що там буде НАТО», - сказав президент Білорусі («всі» - це хто? – «Обком»).

«Я нещодавно Володимиру Володимировичу (Путіну) сказав, що ми з тобою скоро Бога проситимемо, щоб там було НАТО, а не відморожені нацмени з рушницею. Ось до чого ми можемо довести… Уявіть, що в мене під Гомелем стоятимуть ракети з ядерними боєголовками, а у вас під Ростовом. Ми що, цього хотіли? Тому доки не пізно, треба голову в руки взяти і щось зробити, щоб це припинити», - сказав О. Лукашенко.

Президент Білорусі вкотре заявив, що без участі США конфлікт в Україні не буде вирішено. "Але ми втрьох (Білорусь, Росія, Україна - ІФ) можемо вирішити. Треба сісти й подумати, відмовитися від нападок, десь щось за дужки вивести, десь щось пробачити. Давайте робити кроки в цьому напрямі», - зазначив він.

«Я знаю, що там (в Україні) відбувається, краще за тих, хто сидить тут, і навіть за керівництво Росії… Я знаю українців, вони не вороги, вони не такі погані, як ви іноді говорите на каналах. Давно час припинити це, вже ніхто не дивиться», - сказав президент Білорусі.