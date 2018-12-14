Печерський суд зауважив з приводу скасування арешту коштів низки фірм: гроші не пахнуть Януковичем

А інших ознак причетності до цих фірм оточення Януковича слідство не надало.

Печерський райсуд Києва підтвердив зняття своїми рішеннями, ухваленими у період з 6 листопада до 5 грудня 2018 року, накладених протягом червня-вересня 2018 року арештів на грошові кошти ТОВ «Гендальф», «Екотрейд 2016», «Ін-Том», «Аскор-Інвест» і «Фігаро Еволюшн».

«Сьогодні в мережі інтернет була поширена інформація про скасування рішень Печерського райсуду щодо арешту рахунків фірм, «наближених до Януковича». Повідомляємо, що у жодних документах стосовно цих осіб, наданих суду органом досудового розслідування, це прізвище не зазначалося», - йдеться в повідомленні суду в п'ятницю, інформує Інтерфакс-Україна.

У ньому також наголошується, що представники органу розслідування, відповідальні за доказ суду необхідності арешту, на судові засідання не з'явилися.

«Також правоохоронні органи не зверталися до суду для повторного арешту коштів, як це відбувається практично у щоденній практиці органів слідства у таких випадках, додавши нові переконливі докази суду», - зазначив Печерський райсуд.