Версія вибуху газу в житловому будинку у Фастові не підтверджується

На місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор «Київоблгазу» Руслан Писанко.

«Створено комісію, до складу якої також входить представник «Київоблгазу». Ця комісія встановить причини вибуху. Зі свого боку можу сказати, маючи досвід роботи в таких ситуаціях, що ознак вибуху побутового газу тут немає», - сказав технічний директор «Київоблгазу» в ефірі телеканалу «НТН», повідомляє Інтерфакс-Україна.

Телеканал із посиланням на свої джерела повідомив, що епіцентр вибуху був в одній із житлових кімнат квартири на четвертому поверсі. Члени комісії не виключають вибуху боєприпасів. Сусіди повідомили, що у квартирі, де пролунав вибух, до ранку відпочивала шумна компанія.

Сьогодні о 9:20 у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Постраждала одна людина.

Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.