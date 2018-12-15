Доба ООС: поранено одного українського військового

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 15 грудня говориться:

«14 грудня російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку, та в районі населеного пункту Світлодарськ.

Також російські окупанти вели вогонь з БМП-2, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Мар'їнка, Піски, Старогнатівка, Первомайське на Донецькому напрямку та позицій українських військових в районі населених пунктів Чермалик, Гнутове та Водяне на Маріупольськом напрямку.

Внаслідок бойових дій одного українського військового було легко поранено.

За даними розвідки, 14 грудня двох окупантів було знищено.

Протягом поточної доби ворог не відкривав вогонь по позиціях українських військових».


"ОБКОМ"

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15 Декабря 2018 08:51

 

 

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