Вибух будинку у Фастові: знайдено двох загиблих

З-під завалів багатоповерхівки у місті Фастів, де вранці 14 грудня стався вибух, вилучили два тіла чоловічої та жіночої статі, повідомляє глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Про це М. Чечоткін написав на своїй офіційній сторінці в соцмережі «Фейсбук» у п'ятницю ввечері, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами глави ДСНС на місці події організовано і розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків НС. Біля будівлі, що обрушилася, розгорнуто два пункти обігріву, постраждалим надається психологічна допомога.

«У будівлі розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування і надання психологічної допомоги постраждалим. На місці працюють наші психологи» - зазначив М. Чечоткін.