Віряни в очікуванні Об’єднавчого собору збираються на Софійській площі столиці

Сьогодні в Софійському соборі пройде Об'єднавчий собор, на якому оголосять про створення нової помісної церкви, а також оберуть її главу.

На Софійській площі в Києві збираються парафіяни різних церков, у тому числі з інших міст, повідомляє РБК-Україна.

На саму площу людей пропускають через рамки безпеки. Тут також встановлено великий екран, на якому транслюватимуть відкриту частину Об'єднавчого собору.

В Соборі візьмуть участь 192 делегата. У тому числі 126 представників УПЦ Київського патріархату, 36 від УАПЦ і можливо близько 30 представників УПЦ Московського патріархату. До обрання предстоятеля нової церкви залучили єпископів, священиків і мирян.

Напередодні також стало відомо, що Собор пройде в закритому режимі, тобто представники преси не зможуть бути присутніми безпосередньо на основній частині. Голосування за голову нової церкви також пройде за зачиненими дверима.