У Софії Київській триває Об’єднавчий собор (фото)

У Києві триває Об’єднавчий cобор Української православної церкви.

Перед початком cобору у храмі Малої Софії була відслужена Божественна літургія, після чого відбулась реєстрація учасників Об'єднавчого собору. Участь у заході беруть церковні ієрархи, священики та миряни.

Як повідомляє Прямий, перші фото з собору в Facebook оприлюднив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.