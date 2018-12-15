На Житомирщині розбився Су-27: льотчик загинув

Багатоцільовий винищувач Су-27 розбився під час заходження на посадку після виконання планових польотів, льотчик загинув, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Сьогодні, 15 грудня 2018 року, на Житомирщині, близько 15 години, у ході виконання планових польотів, під час заходу на посадку розбився літак Су-27. Льотчик загинув», - йдеться в повідомленні Генштабу на сторінці в соцмережі «Фейсбук» в суботу.

Обставини та причини події з'ясовуються.