Предстоятеля Української православної церкви обрано

Об’єднавчий Собор 15 грудня у Софії Київській у другому турі голосування обрав нового предстоятеля.

Ним став Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній від УПЦ КП, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Новообраний предстоятель Української Православної Церкви носить титул Митрополит Київський і всієї України.

У виборах предстоятеля нової Церкви брали участь 192 делегати Об’єднавчого Собору.

Як раніше повідомлялося, Томос про автокефалію української Церкви новобраному Предстоятелю Епіфанію вручить 6 січня Патріарх Вафроломій у Стамбулі.

ЕПІФАНІЙ (Думенко), Архієпископ Переяслав-Хмельницький і Бориспільський УПЦ КП. Народився 3 лютого 1979 року в селі Вовкове, Іванівського району, Одеської області. Виріс в селі Стара Жадова, Сторожинецького району, Чернівецької області. У 1996 році закінчив Старожадівську середню школу.

У 1996 року поступив в Київську Духовну Семінарію, яку закінчив в 1999 році. У 1999 році поступив в Київську Духовну Академію, яку закінчив у 2003 році. Кандидат богословських наук. З 1 липня 2003 по 31 грудня 2005 обіймав посаду секретаря-референта Рівненського єпархіального управління. З 2006 по 2007 навчався в Афінському Національному Університеті на філософському факультеті.

З 2007 року - викладач Київської Богословської Академії, завідувач кафедри філології. 21 грудня 2007 року архиєпископом Переяслав-Хмельницьким Димитрієм пострижений у чернецтво з іменем Епіфаній. 6 січня 2008 року рукоположений у сан ієродиякона, а 20 січня 2008 року в сан ієромонаха. 25 січня 2008 року призначений секретарем Патріарха Філарета. 16 березня 2008 піднесений до сану архімандрита. 20 березня 2008 року призначений намісником Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря міста Києва. 30 травня 2008 року призначений керуючим справами Київської Патріархії. Рішенням Синоду УПЦ КП від 21 жовтня 2009 року призначений єпископом Вишгородським, вікарієм Київської єпархії.

Рішенням Священного Синоду УПЦ КП від 27 липня 2010 року призначений ректором Київської православної богословської академії та керуючим Переяслав-Хмельницькою єпархією. 23 січня 2012 р. Указом Патріарха Філарета возведений в сан архієпископа.

Рішенням Архієрейського собору УПЦ КП від 28 червня 2013 року возведений у сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського та призначений Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея. Рішенням Священного Синоду УПЦ КП від 13 грудня 2017 року має титул митрополит Переяславський і Білоцерківський.

Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній — постійний член Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату.