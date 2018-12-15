Ахметівська частина «Опоблоку» на своєму з’їзді оголосила: «розколу немає», а Вілкул-молодший піде у президенти

Інша частина «Опоблоку» (Юрія Бойка) вважає з’їзд ахметовців «фейковим», а його рішення - незаконними.

Глава парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул буде висунутий кандидатом у президенти України на виборах, які призначені на березень 2019 року.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформацію партії «Опозиційний блок», в суботу на VIII з'їзді політсили співголова партії Борис Колесніков закликав з'їзд згуртуватися навколо Вілкула, пише Українська правда.

На з'їзді відзначили, що політсила готова брати участь в президентських і парламентських виборах.

Крім того, на з'їзді партії обирали нового голови політради «Опоблоку», яким став Колесніков.

«Ніякого розколу немає. Наше завдання - президентські і парламентські вибори», - заявив він.

Також на VIII з'їзді «Опоблоку» було прийнято рішення про внесення змін до статуту політичної сили.

Проте раніше на сайті «Опозиційного блоку» повідомлялося, що в Міністерстві юстиції відмовилися прийняти до виконання ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 грудня, якою забороняється змінювати установчі документи партії та будь-які відомості про неї.

«Уповноважені представники політичної партії «Опозиційний блок» намагалися подати вказану ухвалу суду до Міністерства юстиції України 13-го і 14-го грудня 2018 року, але з невідомих причин посадові особи Міністерства юстиції України відмовилися прийняти до виконання ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.12.2018 року у справі №640/20930/18», - йдеться в повідомленні.

У партії попередили, що ст. 364, 382 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, умисне невиконання судового рішення «аж до 8-ми (восьми) років позбавлення волі, яка є персональною, і виконання злочинних вказівок керівництва не звільняє від кримінальної відповідальності та відбування такого тривалого строку покарання».

Як повідомлялося, 14 грудня на сайті «Опоблоку» заявили, що Окружний адмінсуд Києва заборонив вносити будь-які зміни до установчих документів партії за проханням одного з представників політсили.

Раніше співголова «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко заявив у Нацполіцію, що член політради «Опозиційного блоку» Олександр Касянюк підробив офіційні документи партії, щоб скликати фейковий з'їзд.

За словами Бойка, правоохоронці почали розслідувати провадження за ст. 170 (перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій)і ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.

9 листопада співголова партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко та лідер партії «За життя» Вадим Рабінович повідомили, що підписали угоду про створення «Опозиційної платформи – За життя».

В «Опоблоці» потім заявили, що це рішення Бойка, а не всієї партії.

20 листопада Бойка виключили з фракції «Опоблоку» в парламенті.