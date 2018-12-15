Тимошенко за створення єдиної Української православної церкви подякувала виключно Філаретові

І привітала щиро всіх інших українців.

У Facebook голова «Батьківщини» сьогодні ввечері написала:

«В своїй хаті своя правда, і сила і воля!»

Щиро вітаю Україну зі створенням Єдиної Української Православної Церкви та обранням її першого предстоятеля - митрополита Епіфанія, кандидатуру якого запропонував нам Патріарх Філарет.

Це – віколомна подія! Подія, до якої українська нація йшла століттями.

Для національної історії, нашого поступу це нова точка відліку нашої свободи на тернистому шляху боротьби за право бути Вільним Народом!

Дякую нашому Патріарху Філаретові, завдяки якому ця велична подія стала можливою. Все своє життя він присвятив створенню Єдиної Української Православної Церкви! Народ України ніколи не забуде його історичний внесок в ствердження нашої Незалежності. Бажаю Патріарху доброго здоров‘я і довгих років життя, щоб він бачив результати своїх зусиль, щоб його мудрість допомагала нам всім на шляху становлення нової незалежної церкви.

Маємо Єдину Українську Православну Церкву! Щасти нам всім. В добру путь! Хай допоможе Господь Україні на праведному й справедливому шляху!»