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20:45

Завтра відбудеться прес-конференція Порошенка

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Тимошенко за створення єдиної Української православної церкви подякувала виключно Філаретові

18:42

Ахметівська частина «Опоблоку» на своєму з’їзді оголосила: «розколу немає», а Вілкул-молодший піде у президенти

17:38

Предстоятеля Української православної церкви обрано

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На Житомирщині розбився Су-27: льотчик загинув

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У Софії Київській триває Об’єднавчий собор (фото)

09:55

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08:51

Доба ООС: поранено одного українського військового

14 декабря

20:54

Версія вибуху газу в житловому будинку у Фастові не підтверджується

20:35

Печерський суд зауважив з приводу скасування арешту коштів низки фірм: гроші не пахнуть Януковичем

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14:55

Наглядову раду «Укрпошти» очолив бельгієць

14:30

Насірову примарилося, що Путін хоче чогось гарного для України, - але чомусь про це ніхто не чув

12:13

Під стінами Ради зібралася «московська сотня»

11:50

Вибух у Фастові: загиблих немає

11:40

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10:52

У Фастові внаслідок вибуху зруйновано три поверхи житлового будинку (фото)

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Доба ООС: загинули два українських військових

13 декабря

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Компанія Фірташа пояснила, що донарахування у платіжках за газ можна не оплачувати

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Томос обраний глава помісної православної церкви України отримає 6 січня

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«Шахтар» складе компанію «Динамо» у Лізі Європи

Тимошенко за створення єдиної Української православної церкви подякувала виключно Філаретові

І привітала щиро всіх інших українців.


У Facebook голова «Батьківщини» сьогодні ввечері написала:

«В своїй хаті своя правда, і сила і воля!»

Щиро вітаю Україну зі створенням Єдиної Української Православної Церкви та обранням її першого предстоятеля - митрополита Епіфанія, кандидатуру якого запропонував нам Патріарх Філарет.

Це – віколомна подія! Подія, до якої українська нація йшла століттями.

Для національної історії, нашого поступу це нова точка відліку нашої свободи на тернистому шляху боротьби за право бути Вільним Народом!

Дякую нашому Патріарху Філаретові, завдяки якому ця велична подія стала можливою. Все своє життя він присвятив створенню Єдиної Української Православної Церкви! Народ України ніколи не забуде його історичний внесок в ствердження нашої Незалежності. Бажаю Патріарху доброго здоров‘я і довгих років життя, щоб він бачив результати своїх зусиль, щоб його мудрість допомагала нам всім на шляху становлення нової незалежної церкви.

Маємо Єдину Українську Православну Церкву! Щасти нам всім. В добру путь! Хай допоможе Господь Україні на праведному й справедливому шляху!»


"ОБКОМ"

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15 Декабря 2018 20:32

 

 

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