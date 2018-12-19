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На кардіолога, який свідчив, що Насіров під ковдрою не вмирає, а займається чимось іншим, чекає суд

Насіров вимагає 1 млн грн. від свідка у білому халаті.


Поновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби Роман Насіров подав до суду на інтервенційного кардіолога Максима Соколова, повідомляє Zaxid.net. Лікар 2017 року, коли Насірову в суді обирали міру запобіжного заходу за звинуваченням в корупції, під присягою розповів про справжній стан здоров’я посадовця.

Як повідомила в.о. міністра охорони здоров`я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook, справу проти лікаря розглядатимуть сьогодні, о 14.00, у Шевченківському суді міста Києва.

«Лікар — Максим Соколов, інтервенційний кардіолог, який працює в Інституті кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска. НАБУ зверталися до його інституту з проханням здійснити обслідування стану здоров’я Насірова. Пізніше, як голова комісії, він давав свідчення у суді у справі Насірова. Перебуваючи під присягою і відповідаючи на запитання судді він озвучив факти про стан здоров’я Насірова», – написала вона.

Насіров подав цивільний позов до суду, бо ці дані розголосили без його дозволу. Крім того, адвокати політика подали в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини.

Супрун зазначила, що у суді від лікаря Насіров вимагає мільйон гривень відшкодування.

Нагадаємо, 11 грудня 2018 р. Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС і поновив його, призначивши виплатити компенсацію за час вимушеного прогулу у розмірі 183 342 гривні 84 копійки.

Як згодом пояснили в суді, урядове рішення про звільнення ґрунтувалось виключно на наявності в нього подвійного громадянства, що не вдалось довести.

У червні 2017 року посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф підтвердила, що українській стороні передали інформацію про наявність британського паспорта у голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

У прокуратурі стверджували, що, згідно з їхніми даними, Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

Під час обрання запобіжного заходу старший співробітник інституту кардіології ім. Стражеска Максим Соколов стверджував, що за результатами обстеження від 4 березня 2017 року відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров може брати участь у судовому засіданні. Натомість його адвокати наполягали на тому, що посадовець потребує негайної госпіталізації через поганий стан здоров'я.

Зазначається, що уточнений висновок Інституту кардіології імені Стражеска щодо стану здоров'я Насірова від 4 березня зачитав повністю, включно з діагнозом, саме один з адвокатів глави ДФС.

Згідно з висновком, у Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії. Зазначалося, що невідкладної допомоги він не потребує.


"ОБКОМ"

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19 Декабря 2018 13:34

 

 

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