Зміна «амплуа»: Жебрівський відмовився від посади аудитора НАБУ – щоб «боротися з корупцією»

Павло Жебрівський, призначений президентом Петром Порошенком на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро, написав заяву про складання повноважень.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Українська правда.

«БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ-НЕ МОЄ АМПЛУА… 15.11.18 я направив заяву про складання своїх повноважень аудитора НАБУ до Адміністрації Президента України і з сьогоднішнього дня (з 19 грудня – УП) вважаю себе вільним від цих обов’язків», – написав Жебрівський.

Він пояснив таке рішення тим, що парламент не ухвалює необхідні документи для забезпечення роботи аудиторів НАБУ.

«Для початку роботи аудиторів, необхідно прийняти ряд документів, положень, затвердити процедури та визначити бюджет процесу. Верховна Рада України це ігнорує. Це унеможливило виконання тієї роботи, яку вважав важливою і почесною у рамках діючого законодавства», – наполягає Жебрівський.

За його словами, потрібні проекти та пропозиції розроблені та направлені у «відповідні органи влади».

«Я поновлюю свою участь у політичному процесі, у тому числі – для боротьби з корупцією», – заявив Жебрівський.

19 червня Порошенко підписав указ про призначення аудитором НАБУ Павла Жебрівського, який до цього керував Донецькою військово-цивільною адміністрацією.

Активісти та правозахисники намагались через суд визнати незаконним призначення Жебрівського, однак їм відмовили.

Жебрівський – давній соратник Петра Порошенка. У 2015 році він очолював антикорупційне управління Генеральної прокуратури.

Негативний висновок аудиту є єдиною законною підставою для позачергового звільнення чинного директора НАБУ з посади та зменшення рівня бюджетного фінансування правоохоронного органу.

Проводити аудит повинна комісія, до якої по одному представнику мають делегувати уряд, парламент та президент.