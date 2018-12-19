Росії байдуже до своїх громадян: вона готується до виборів в Україні

Останнє в цьому році засідання у Мінську ТКГ це знов підтвердило.

Засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи, незважаючи на низку озвучених українською стороною пропозицій і компромісних варіантів звільнення заручників і політв'язнів, завершилося безрезультатно через деструктивну позицію представників Російської Федерації, повідомляє перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«РФ налаштована блокувати будь-який прогрес у Мінську, оскільки вважає, що будь-який прогрес допомагає президенту Порошенку. А РФ прагне до зміни нинішньої української влади. І тому блокує будь-які кроки для пошуку компромісу і досягнення прогресу, схоже, до наших виборів... Це було останнє засідання в цьому році. На жаль, для гуманітарної групи - безрезультатне через позицію РФ та їхніх маріонеток», - написала І. Геращенко на своїй Facebook-сторінці у середу за підсумками засідання, зазначивши, що засідання ТКГ у Мінську ще триває.

Вона розповіла, що під час засідання гуманітарної підгрупи українська сторона ще раз підтвердила пропозицію 27 грудня о 12:00 провести звільнення заручників і політв'язнів.

«Ми готові негайно помилувати 66 бойовиків в обмін на 19 українців на окупованих територіях Донецька і Луганська. Також ми ще раз підтвердили готовність передати РФ 23 росіян, затриманих і засуджених в Україні, в обмін на 23 українців, які незаконно утримуються у в'язницях РФ. На жаль, РФ і бойовики дотримуються деструктивної позиції, РФ категорично відмовляється визнати своїх своїми, називає їх «відпускниками», «добровольцями» тощо. Хоча навіть статус цих людей залишає їх громадянами Росії. І ця відмова від своїх громадян Росії - дуже показова», - написала представник України в підгрупі.

Також І. Геращенко повідомила, що Україна, в рамках гуманітарного жесту, готова була піти на компромісні варіанти, дзеркально звільнити людей, які мають важкі діагнози або проблеми зі здоров'ям: «Як приклад, ми запропонували звільнити громадянина РФ Седикова в обмін на політв'язня Кремля Клиха».

«Тобто, ми готові до різних компромісних форматів, але за всіма пропозиціями отримали відмову», - сказала вона.

Також, за її словами, представники України пропонували як компромісний варіант звільнити передусім тих, кого довго утримують у тюрмах, зі списків «66 на 192: «На жодну пропозицію ми не почули згоди».

Крім цього, розповіла І. Геращенко, Росія вкотре заблокувала створення механізму з пошуку зниклих безвісти на Донбас, відмовилася надати для такої групи своїх судмедекспертів і заявила, що РФ – «не учасник конфлікту».

Перший віце-спікер Верховної Ради повідомила, що під час засідання гуманітарної підгрупи представники України ще раз передали ОБСЄ списки сотень зниклих безвісти на Донбасі з проханням докласти всіх зусиль для активізації їх пошуку.

Також українська сторона передала списки понад 60 українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях ОРДЛО і інформацію про яких приховують.

«Коли РФ та їхні маріонетки з ОРДЛО юродствують щодо обміну «всіх встановлених - на всіх встановлених», ми наполягаємо на наступному: Україна дає чесні відповіді щодо тих, кого утримують в українських в'язницях. Водночас ОРДЛО роками приховує інформацію про десятки незаконно утримуваних у своїх тюрмах громадян України. Сьогодні ми ще раз передали інформацію про понад 60 українців, яких ховає від нас РФ в ОРДЛО. Лише підтвердження усіх утримуваних з боку РФ і ОРДЛО може сприяти звільненню всіх встановлених. Але головне - відсутність політичної волі РФ. Для якої що гірше на Донбасі - то краще», - написала І. Геращенко.