 

19 декабря

23:16

Порошенко звільнив свою радницю – кандидата у президенти

19:30

Держстат підтвердив зростання ВВП України в 3-му кварталі на 2,8%

19:21

Консульство РФ другий тиждень не забирає тіло російського найманця, який помер у Дрогобицькій колонії

17:04

Симулянт Насіров програв суд лікарю

16:26

Перша громада Буковини перейшла із УПЦ МП до єдиної Православної церкви України

16:07

Росії байдуже до своїх громадян: вона готується до виборів в Україні

14:19

Зміна «амплуа»: Жебрівський відмовився від посади аудитора НАБУ – щоб «боротися з корупцією»

14:00

Британський військовий корабель-розвідник увійшов до порту Одеси

13:34

На кардіолога, який свідчив, що Насіров під ковдрою не вмирає, а займається чимось іншим, чекає суд

12:11

Велика київська парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України

11:58

Українських яблук на всіх азіатів не вистачає

11:42

НБУ ухвалив рішення про ліквідацію «ВТБ Банку»

11:04

Пік-2019: СБ і МВФ надали Гройсману впевненості

10:50

Пропускна здатність залізничного шляху до Маріуполя значно зросла

10:10

Біля посольства РФ у Києві з’явилася вулиця українського генерала–учасника АТО

09:25

МВФ схвалив програму для України на $3,9 млрд

09:00

Дoба ООС: один український військовий отримав поранення

18 декабря

19:16

Кабмін затвердив порядок списання частини боргу Києва

17:28

АМКУ знов відтермінував годину своєї остаточної ганьби: рішення у справі про енергетичний монополізм Ахметова не прийнято

15:17

Податкова – окремо, митниця – окремо: ДФС «реформують» - у зворотному напрямку

13:43

Львівська поліція вважає, що Ігор Коцюруба покінчив з собою

13:27

Уряд вирішив боротися з бюрократією

11:51

Міненерго залишилося без «Укренерго»

09:15

ООН ухвалила резолюцію про Крим, Керченську протоку і міст

08:42

Доба ООС: втрат зазнали тільки бойовики

17 декабря

17:02

Турчинов прокоментував маячню російського міністра Лаврова «зрозумілою росіянам мовою», вибачився…

15:31

Кремль і РПЦ (вУ) на Об’єднавчий собор українського православ’я відреагували звичною «новомовою»: об’єднання церков – це «розкол»

15:02

«Шахтар» і «Динамо» дізналися своїх наступних суперників у Лізі Європи

14:21

Кандидата у президенти Гриценка вирішили підтримати Томенко і Катеринчук

13:43

Парафіяни Свято-Преображенського собору Вінниці перейшли до УПЦ

Консульство РФ другий тиждень не забирає тіло російського найманця, який помер у Дрогобицькій колонії

Росіяни дотримуються своїх принципів: якщо він не був їм потрібен живим, то навіщо він їм мертвим?


Консульство Російської Федерації у Львові не поспішає переправляти на батьківщину тіло засудженого за тероризм росіянина, який помер у Дрогобицькій виправній колонії №40 (Львівська область), повідомляє Leopolis.

Уже другий тиждень тіло 45-річного мешканця Архангельська Валерія Іванова не можуть відправити в Росію. Причина – російські дипломати нібито не можуть віднайти його родичів.

Валерій Іванов мав за плечима досвід Чеченської війни у складі десантно-штурмової бригади. Воював проти України на боці терористичної організації «ЛНР». Його затримали та засудили за ст. 258 (терористичний акт) та ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України на 12 років позбавлення волі.

Як розповів кореспонденту Leopolis начальник державної установи «Дрогобицька виправна колонія №40» Олександр Купець, одразу після смерті ув’язненого вони зв’язувалися з представниками Генерального консульства Російської Федерації у Львові щодо питання транспортування тіла померлого до Росії, а також повідомили російській стороні, що померлий має сестру, яка живе в Архангельську. Дипломати пообіцяли віднайти його родичів в Архангельську – шукають уже 10-й день.

Валерій Іванов перебував у Дрогобицькій виправній колонії №40 з вересня 2017 року. За весь цей час його лише раз відвідував 3-й секретар ГК РФ у Львові. До речі, влітку цього року журналісти одного з українських телеканалів записали інтерв’ю з Івановим, а також розшукали його сестру в Архангельську. Тому доволі дивно, що російська влада, у якої, як відомо, все під контролем, не може так довго віднайти родичів свого громадянина.

Журналісти зателефонували до російського консульства з проханням прокоментувати цю ситуацію. Але там повідомили, що працівник, який виїжджав до Дрогобича і займається всією цією ситуацією, у відрядженні й буде у Львові лише за декілька днів.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на Офіс уповноваженого з прав людини, 9 грудня Валерій Іванов перебуваючи у кімнаті відпочинку для ув’язнених вирішив закрутити лампочку, яка перегоріла. Для цього він заліз на складану драбину, проте не втримався та впав на спину.

Чоловік вдарився головою об смітник, внаслідок чого настала смерть.

Зазначається, що прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «вбивство» з позначкою «нещасний випадок».

Іванова затримали у серпні 2015 року у Луганській області. Він розповів, що приїхав на окуповану територію України у 2014 році. Воював на боці так званої «ЛНР» у складі російського незаконного «козачого» формування.

Під час допиту росіянин сказав, що приїхав допомагати бойовиками «у боротьбі проти фашистського режиму».

Наприкінці 2016 року його засудили до 12 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Іванов був одружений, мав неповнолітню доньку.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

19 Декабря 2018 19:21

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (15)

Генеральна прокуратура (8)

Національне антикорупційне бюро (101)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (5)

Служба безпеки України (50)

Головна військова прокуратура (7)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (352)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 