Консульство РФ другий тиждень не забирає тіло російського найманця, який помер у Дрогобицькій колонії

Росіяни дотримуються своїх принципів: якщо він не був їм потрібен живим, то навіщо він їм мертвим?

Консульство Російської Федерації у Львові не поспішає переправляти на батьківщину тіло засудженого за тероризм росіянина, який помер у Дрогобицькій виправній колонії №40 (Львівська область), повідомляє Leopolis.

Уже другий тиждень тіло 45-річного мешканця Архангельська Валерія Іванова не можуть відправити в Росію. Причина – російські дипломати нібито не можуть віднайти його родичів.

Валерій Іванов мав за плечима досвід Чеченської війни у складі десантно-штурмової бригади. Воював проти України на боці терористичної організації «ЛНР». Його затримали та засудили за ст. 258 (терористичний акт) та ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України на 12 років позбавлення волі.

Як розповів кореспонденту Leopolis начальник державної установи «Дрогобицька виправна колонія №40» Олександр Купець, одразу після смерті ув’язненого вони зв’язувалися з представниками Генерального консульства Російської Федерації у Львові щодо питання транспортування тіла померлого до Росії, а також повідомили російській стороні, що померлий має сестру, яка живе в Архангельську. Дипломати пообіцяли віднайти його родичів в Архангельську – шукають уже 10-й день.

Валерій Іванов перебував у Дрогобицькій виправній колонії №40 з вересня 2017 року. За весь цей час його лише раз відвідував 3-й секретар ГК РФ у Львові. До речі, влітку цього року журналісти одного з українських телеканалів записали інтерв’ю з Івановим, а також розшукали його сестру в Архангельську. Тому доволі дивно, що російська влада, у якої, як відомо, все під контролем, не може так довго віднайти родичів свого громадянина.

Журналісти зателефонували до російського консульства з проханням прокоментувати цю ситуацію. Але там повідомили, що працівник, який виїжджав до Дрогобича і займається всією цією ситуацією, у відрядженні й буде у Львові лише за декілька днів.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на Офіс уповноваженого з прав людини, 9 грудня Валерій Іванов перебуваючи у кімнаті відпочинку для ув’язнених вирішив закрутити лампочку, яка перегоріла. Для цього він заліз на складану драбину, проте не втримався та впав на спину.

Чоловік вдарився головою об смітник, внаслідок чого настала смерть.

Зазначається, що прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «вбивство» з позначкою «нещасний випадок».

Іванова затримали у серпні 2015 року у Луганській області. Він розповів, що приїхав на окуповану територію України у 2014 році. Воював на боці так званої «ЛНР» у складі російського незаконного «козачого» формування.

Під час допиту росіянин сказав, що приїхав допомагати бойовиками «у боротьбі проти фашистського режиму».

Наприкінці 2016 року його засудили до 12 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Іванов був одружений, мав неповнолітню доньку.